Monza-Roma 1-1, Mourinho contro Chiffi: “Peggior arbitro mai visto in carriera”

“È dura giocare con il peggior arbitro che ho visto nella mia carriera. E ne ho visti tanti di scarsi”. Lo ha detto Josè Mourinho dopo il pareggio della sua Roma sul campo del Monza, a proposito della direzione arbitrale di Chiffi. “Di solito quando si parla dell’arbitro è perché ha avuto un’influenza indiretta sul risultato – spiega a Dazn -. Non credo sia questo il caso, ma è dura giocare con questo arbitro. È tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non crea rapporto con nessuno. Ha dato un rosso ad un giocatore che scivola per stanchezza al 96’. È anche un limite della società Roma, non ha la forza che hanno altre le società. Questo club deve crescere a questo livello, ci sono squadre che dicono ‘questo arbitro non lo voglio’. La Roma non ha questa capacità o dna”.

Poi, sulla partita: “Non abbiamo la rosa: siamo l’unica squadra che, con queste limitazioni, e’ in corsa per una semifinale europea e ancora a lottare per le posizioni alte della classifica: per questo io dico che rimango con questi ragazzi fino all’ultimo minuto di questa stagione”. Josè Mourinho, dopo il pari della sua Roma in casa del Monza, lancia un messaggio al club giallorosso. “Così si spiegano i tanti infortuni muscolari. Se hai Dzeko e Lautaro e li togli al 60′ per mettere Correa e Lukaku, e’ una storia diversa…Guardate quanto ha giocato Smalling allo United e quante partite ha giocato qui, alla Roma”.