Lazio-Sassuolo 2-0, Felipe Anderson: “Champions sarebbe grande traguardo”

“Sarri ci ha detto dove abbiamo sbagliato con l’Inter ma ci ha incoraggiato. Abbiamo qualità e obiettivi da raggiungere, non possiamo mollare. Oggi abbiamo fatto una buona gara e dobbiamo continuare così. Se guardo la classifica? Pensiamo solo alla prossima gara, non sprechiamo il lavoro fatto. Siamo vicini alla Champions, se ce la faremo sarà una grande vittoria per tutti quanti”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Felipe Anderson dopo la vittoria contro il Sassuolo. “A livello personale è la mia migliore stagione in carriera. Quando sono tornato avevo detto di essere migliorato, ora sto dimostrando il lavoro svolto, ringrazio per la fiducia, siamo vicini a un obiettivo davvero grande”, ha concluso il brasiliano ai microfoni di Sky Sport.