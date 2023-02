Monza-Milan 0-1, Krunic: “Ci siamo lasciati un brutto periodo alle spalle”

Dopo la vittoria per 0-1 arrivata in casa del Monza, il centrocampista del Milan Krunic ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “È una vittoria che pesa tantissimo. Dopo due risultati utili consecutivi volevamo chiudere la settimana nel miglior modo possibile. Il Monza è un avversario tosto e motivato, che gioca un bel calcio. Ci siamo però preparati bene per questa sfida e abbiamo vinto, mettendo tanta applicazione”.

E ancora: “In Serie A si soffre sempre. A noi piace lottare sul campo insieme e soffrire se c’è bisogno. Non eravamo abituati a prendere così tanti gol. C’è stato un periodo difficile dopo il quale abbiamo cambiato qualcosa. Ora non subiamo reti da tre gare di fila, significa che qualcosa funziona. Il mio ruolo? È dalla partita contro l’Inter che gioco da playmaker insieme a Tonali. Il mister ci chiede di toccare tanti palloni. Ora mettiamoci il brutto periodo alle spalle e guardiamo solo in avanti”.