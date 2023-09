Monza-Lecce 1-1, D’Aversa: “Atteggiamento giusto. Il rosso a Baschirotto? L’arbitro è stato anche richiamato dal Var…”

“E’ la prima partita in cui abbiamo sofferto, anche se solamente nel secondo tempo in inferiorità numerica. Il Monza è una grande squadra, lo scorso anno ha fatto investimenti importanti. Venire qui e fare risultati è un aspetto importante, non è da tutti. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna scendere in campo sempre con la determinazione odierna. Certo, si può migliorare in tante cose, alcune scelte sono state sbagliate, ma l’atteggiamento è stato giusto”. Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, commenta in questo modo il pari ottenuto a Monza al termine di una gara condizionata da diversi episodi arbitrali dubbi. “A fine partita abbiamo sempre gli animi caldi, quindi non ho parlato con l’arbitro. Io ho visto Baschirotto intervenire sul pallone, anche il VAR credo abbia visto lo stesso dato che ha richiamato il direttore di gara. Si vede Federico che tira indietro il piede perché non vuol fare male. Se quell’intervento lo giudichi rosso allora devi fare lo stesso su quello di cui è stato vittima Banda nei primi minuti”.

“Siamo una squadra giovane e con tanti stranieri, certe volte non è facile farsi capire – aggiunge il tecnico -. Ma c’è una grande unione, e questo è merito della società che trasmette certi valori sin dal primo giorno in cui vanno a prendere qusti ragazzi. Tutti quanti si impegnano e vanno al massimo. Krstovic? Ha il senso del gol, in area è un giocatore importante. Lo sta dimostrando qui, come ha fatto in altri campionati. Mi sta impressionando anche il suo impegno in fase difensiva, che dai video non si notava”.