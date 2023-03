Monza-Empoli, Palladino: “Dovremo lavorare di squadra, in porta torna Di Gregorio”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Empoli: “Abbiamo analizzato gli errori commessi contro la Salernitana e lavorato su quello che abbiamo sbagliato, ma ora vogliamo tornare a fare quanto di buono fatto finora. Ho visto un gruppo con grandi motivazioni“. Sull’avversario, invece: “Negli ultimi 9 incontri l’Empoli ha perso solo contro Napoli e Roma. E’ una squadra che palleggia benissimo e che ha giocatori importanti. Dovremo lavorare di squadra e trasformare in energia la rabbia agonistica“.

Palladino ha infine parlato dei singoli: “Cambi rispetto alla partita contro la Salernitana? Valuto di gara in gara e mando in campo chi merita e ha fame. In porta tornerà Di Gregorio. Cragno ha fatto un’ottima gara a Salerno e volevo dargli una possibilità, ma esistono delle gerarchie. Sensi? L’ho visto bene e sarà a disposizione, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe. Mota Carvalho? Per lui una distorsione alla caviglia, non dovrebbe stare fuori troppo a lungo“.