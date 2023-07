Mondiali scherma Milano 2023, Malagò: “Forfait atleta ucraino? C’è una strumentalizzazione del mondo olimpico”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha commentato a margine del Consiglio nazionale del Coni la decisione dello spadista ucraino che ha deciso di non scendere in pedana ai Mondiali 2023 di Milano contro un avversario russo: “A mio avviso c’è una strumentalizzazione del mondo olimpico. Personalmente non ho mai fatto discorsi politici, ma sono triste perché è evidente che questi atleti seguano le indicazioni dei propri governi, sulle quali non mi esprimo. Tuttavia vorrei chiedere allo stesso governo come mai in altri sport, anche in altre epoche, non siano state date queste stesse indicazioni“. “Non capisco perché ciò sia avvenuto con la scherma” ha precisato Malagò, in riferimento al forfait dell’ucraino Reizlin prima dell’incontro di primo turno con il russo Anokhin.