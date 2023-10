Mondiali rugby 2023, Innocenti dopo Italia-Francia: “Non ci siamo divertiti, lontanissimi dal vertice”

Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana di rugby, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare un bilancio del cammino dell’Italia ai Mondiali 2023 di rugby: “Se quindici giorni fa c’era entusiasmo per esserci qualificati ai Mondiali del 2027, obiettivo minimo, adesso ci ritroviamo con due sconfitte pesanti e non possiamo nasconderci dietro un dito. Non ci siamo divertiti per niente nonostante ne avessimo la possibilità e siamo sempre più lontani dal vertice. La base da cui ripartire è battere tutte le squadre sotto di noi nel ranking e giocarcela con le squadre del Sei Nazioni. Basta dire di essere felici di giocare il Mondiale senza poi essere protagonisti“. Innocenti ha poi concluso: “La nostra nazionale è piena di talento e i ragazzi hanno grande qualità, oltre che margini di miglioramento. Il prossimo step? Sarà il nuovo ct (Quesada, ndr) a dire cosa fare“.