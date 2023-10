Highlights Musetti-Alcaraz 2-6 2-6, Atp Pechino 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 49

Il video con gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Pechino 2023. Netto successo per lo spagnolo, che ha impiegato un’ora e venti minuti per sconfiggere Musetti. 6-2 6-2 il punteggio della sfida, a senso unico e dominata dall’inizio alla fine dall’ex numero uno al mondo, protagonista di una prestazione ampiamente positiva. Quarti di finale raggiunti dunque da Alcaraz, che affronterà ora Ruud. Musetti invece tornerà in campo in occasione del ‘Mille’ di Shanghai.