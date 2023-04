Mondiali doppio misto curling 2023: disastro Italia, pesante sconfitta contro l’Australia

Inattesa e certamente pesante sconfitta da parte dell’Italia nella seconda gara dei Mondiali di curling misto 2023 in corso in Corea del Sud. Disastrosa prestazione da parte della coppia formata da Stefania Constantini e Sebastiano Arman, non in grado di ripetersi dopo il successo nella prima prova contro la Repubblica Ceca. Un errore dopo l’altro nella sfida contro i modesti australiani e una sonora sconfitta per 7-1 incassata dopo solamente sei end, al termine dei quali i nostri hanno stretto la mano agli avversari. Ora bisognerà reagire immediatamente contro l’Ungheria domani mattina, ma a livello di classifica si rischia di pagare caro questo ko.

LA PARTITA – Il duo azzurro partiva bene, segnando un punto nel primo end del match, ma questo rimarrà anche l’unico per tutto il corso della gara. Arman va subito in difficoltà a partire dal secondo end, in cui Constantini non riesce nella doppia sbocciata e permette a Gill e Hewitt di ottenere due punti e il primo vantaggio. Da qui in avanti è un completo disastro da parte della nostra squadra, che perde ben quattro mani consecutive: altri due punti nel terzo end, poi uno nel quarto, quinto e sesto per il 7-1 finale.