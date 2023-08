Mondiali atletica, Iapichino: “Ho sbagliato e mi dispiace, ci tenevo tanto”

Larissa Iapichino commenta la quinta piazza conquistata ai Mondiali di Budapest, dopo aver perso il podio per sei centimetri: “Lo stato d’animo non è dei migliori in questo momento. Ho sbagliato, ho voluto forse strafare, mi sentivo carica, non ho ricercato quello che ho sempre fatto. Ho sbagliato la gara e mi dispiace perchè ci tenevo tanto. Ho pasticciato nel momento sbagliato. Non ce l’ho fatta a trattenere le lacrime”.