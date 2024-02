Mondiali 2026, Infantino annuncia: la partita inaugurale si terrà a Città del Messico

Il presidente della FIFA Gianni Infantino comunica che la Coppa del Mondo 2026 partirà da Città del Messico. La partita inaugurale del torneo a 48 squadra si terrà allo stadio Azteca, struttura che ha già ospitato partite valide per il Mondiale nel 1970 e nel 1986. Il giorno successivo si scenderà in campo a Toronto per la prima partita in terra canadese, con il match statunitense previsto a Los Angeles nella stessa giornata. La finale per il terzo e quarto posto si terrà all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre la finalissima sarà ospitata dal Metlife Stadium di New York il 19 luglio 2026.