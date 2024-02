Mondiali 2024 biathlon, sprint femminile Nove Mesto: la Francia cala il poker, Vittozzi e Wierer in top 10

La sprint femminile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon , si è trasformata nei campionati nazionali francesi. Non solo il podio è stato infatti a tinte transalpine, ma anche il quarto posto, a testimonianza di come sulla neve ceca della Vysočina Arena abbia dominato una Nazionale. 20:07.5 il tempo valso a Julia Simon – perfetta al poligono – la vittoria. Alle sue spalle, staccata di 4.9 secondi, una delle altre favorite alla vigilia, vale a dire Justine Braisaz-Bouchet.

Non sorprende particolarmente neppure la presenza sul gradino più basso del podio di Lou Jeanmonnot, terza a +40.8. Con il pettorale 40, infine, quarto posto per Sophie Chauveau (+44.2). Non sono invece arrivate medaglie per l’Italia, che porta comunque due atlete in top 10. Si tratta di Lisa Vittozzi, settima a +1:06.3 con zero errori al poligono, e Dorothea Wierer, decima +1:18.9 (anche lei senza errori al tiro). “Mi sentivo bene, quindi non posso essere contenta. Mi ha sorpreso il mio tempo all’arrivo” ha dichiarato Vittozzi. Sorridente invece Wierer: “Sono piuttosto soddisfatta. Rispetto ai mesi scorsi mi sento meglio sugli sci e sono felice di non aver sbagliato al poligono“. Più indietro infine Samuela Comola, 37^ con un errore a +2:19.7, e Michela Carrara, 45^ con ben 4 errori a +2:31.9: entrambe sono qualificate per l’inseguimento di domenica.

CLASSIFICA SPRINT FEMMINILE

J. Simon (FRA) 20:07.5 J. Braisaz-Bouchet (FRA) +4.9 L. Jeanmonnot (FRA) +40.8 S. Chauveau (FRA) +44.2 B. Bendika (LAT) +46.5 F. Preuss (GER) +1:05.3 L. Vittozzi (ITA) +1:06.3 H. Oeberg (SWE) +1:06.8 E. Oeberg (SWE) +1:09.2 D. Wierer (ITA) +1:18.9

37. S. Comola (ITA) +2:19.7

45. M. Carrara (ITA) +2.31.9