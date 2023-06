Milan: Tonali aiuta a donare un nuovo macchinario pediatrico al Gaslini di Genova

Tonali cuore d’oro: il centrocampista del Milan ha infatti aiutato a donare all’Uoc di Oculistica dell’Istituto Gaslini di Genova, diretta dal dottor Massimiliano Serafino, un nuovo strumento per l’analisi della refrazione in età pediatrica. Lo stesso è stato donato effettivamente da Rise Together Foundation, ente filantropico che opera per la salute dei bambini e nasce grazie a GR Sports Agency e al suo fondatore, l’agente sportivo Giuseppe Riso. L’iniziativa che ha permesso l’acquisto dello strumento è stata realizzata grazie alla partecipazione proprio di Tonali, che però non ha potuto partecipare alla consegna in quanto è agli Europei con la nazionale Under21.

Questo però il suo messaggio: “Mi ha fatto davvero piacere partecipare a questa iniziativa promossa da Rise Together Foundation e sapere che contribuirà a curare tanti bambini mi rende davvero felice”.

Così invece l’agente Riso: “La nostra missione è di sostenere la salute dei più piccoli; oltre a supportare le famiglie con situazioni di fragilità nell’accesso alle cure, abbiamo deciso di intervenire attraverso l’acquisto di strumenti e attrezzature per gli ospedali laddove vi sia un effettivo bisogno, affinché i bambini possano ricevere le migliori cure e la migliore accoglienza”.