Milan-Roma 2-2, Ibanez: “Siamo stati pazienti come vuole Mourinho”

“Abbiamo fatto quello che abbiamo preparato in allenamento. Mourinho ci ha chiesto di essere pazienti, perché i momenti favorevoli arrivano. Le palle inattive sono il nostro punto forte, ci crediamo fino alla fine”. Lo ha detto il difensore della Roma Roger Ibanez dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan a San Siro. Il centrale ha riaperto il finale con un gol di testa, Abraham ha messo la firma sul pari nel recupero: “Tammy deve avere pazienza, il suo momento è arrivato e sono contento per lui”, ha detto a Dazn il difensore che poi analizza: “Un punto fuori casa è importantissimo per il nostro obiettivo, dobbiamo continuare così. Dobbiamo collezionare punti in ogni partita. Nel primo tempo abbiamo trovato pochi spazi e con la palla abbiamo avuto difficoltà. Ma nella ripresa siamo cresciuti, con più pressing”.