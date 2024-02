Mancano gli agenti di polizia: Famalicao-Sporting rinviata a data da destinarsi

Il match tra Famalicao e Sporting Lisbona è stato rinviato a data da destinarsi. La partita valevole per la ventesima giornata del massimo campionato portoghese era in programma oggi alle ore 19, ma il match è stato prima rinviato di un’ora e poi definitivamente rinviato per la mancanza di agenti di polizia e forze di sicurezza, apparentemente in sciopero. Molti degli agenti schierati sono stati messi in congedo medico, probabilmente a causa delle proteste. Senza l’adeguata sicurezza la Lega ha deciso di non far disputare la partita. Lo Sporting è in testa al campionato portoghese con 49 punti, +1 sul Benfica e +5 sul Porto in una lotta a tre serratissima.

ECCO COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE