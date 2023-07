Milan, Okafor: “Tifosi super, è un sogno che si avvera”

Il nuovo acquisto del Milan, Noah Okafor, ha parlato ai canali ufficiali del club di questa sua nuova avventura. Ecco le sue parole: “E’ un sogno che si avvera, sono felice di esser qui in un grande club, ricco di storia. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi a San Siro. Ho giocato contro il Milan pochi mesi fa e da lì è nato l’interesse. Poi poche settimane fa ho ricevuto la notizia. Ero contento e scioccato, ma col sorriso sulle labbra perché volevo solo il Milan. Ora la trattativa è conclusa ed è il momento di spingere”.

E ancora: “All’andata in Champions ho segnato, al ritorno sono rimasto impressionato da San Siro. Il Milan aveva tanti giovani, ha provato a giocare a calcio. E’ stata una bella sfida. I tifosi hanno sostenuto la squadra per 90 minuti, è stato incredibile. C’è un’atmosfera bellissima. Io sono qui per dare il massimo, allenarmi duramente e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di iniziare”.

Okafor ha poi parlato di Leao: “Rafa lo conosco fuori dal campo: dopo le partite di Champions abbiamo iniziato a scriverci. Mi parla del Milan come di un grande club, in cui ci sono giocatori forti, veloci, che dribblano. Finalmente lo vedrò anche dentro il campo e non solo fuori”.

E ancora: “Sono veloce e capace nell’uno contro uno. Sono duttile, posso giocare come prima punta o in un attacco a due, voglio sfruttare la mia velocità e arrivare presto alla conclusione. L’Italia è un passo avanti. Siamo una squadra forte, con obiettivi importanti”.

Chiusura con un messaggio per i fan: “Ciao tifosi rossoneri, sono Noah. Sto partendo ora da Milano per Londra e da Londra verso Los Angeles. Non vedo l’ora di vedere i miei nuovi compagni e di allenarmi con loro per la prima volta. Ci vediamo presto. Forza Milan!”.