Milan-Napoli 1-0, Theo Hernandez decisivo: la reazione di Suma (VIDEO)

di Olivia Carbone 69

Mauro Suma reagisce alla partita tra Milan e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Il telecronista rossonero commenta la rete di Theo Hernandez, che porta i padroni di casa in vantaggio al minuto 25. Nel secondo tempo, nessuna delle due formazioni in campo riesce a raggiungere la porta avversaria e la rete del francese resta l’unica del match, consentendo al Milan di conquistare tre punti.