Milan, Leao: “Non mi aspettavo la partenza di Tonali. La 10 è una maglia importante, porta responsabilità”

“Tonali era un calciatore importante per il Milan: non mi aspettavo che partisse. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l’erede di Gattuso, perché è milanista fin da piccolo: io lo avrei voluto vedere al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura”. Sono le parole pronunciate da Rafael Leao, fresco di rinnovo di contratto, in un vide pubblicato sul proprio canale Youtube. Il portoghese ha poi affermato: “La 10 è una maglia importante. Si tratta di un numero che ti porta delle responsabilità”, a proposito del suo nuovo numero, lasciato vacante da Brahim Diaz. “Voglio dare il massimo anche per ringraziare il mio club che mi dà l’opportunità di usare questa maglia e questo numero e di avere la responsabilità di aiutare la squadra”, ha concluso Leao.