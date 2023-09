Milan-Lazio 2-0, Sarri: “Primo tempo notevole. Champions? Un lusso”

“Abbiamo fatto un primo tempo notevole dove abbiamo la responsabilità di aver creato tante situazioni senza tramutarle in occasioni clamorose. Abbiamo sofferto a inizio secondo tempo e poi abbiamo rifatto un settore di partita tra i due gol. Prestazione di buon livello perché pensare di venire qui e non soffrire non è possibile, mi sembra che abbiamo ripreso la strada giusta. Castellanos? Ha fatto un buon primo tempo, per essere la prima dall’inizio ha fatto una buona partita”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, commenta la sconfitta contro il Milan ai microfoni di DAZN. Poi un pensiero sulla Champions: “Noi quando giochiamo in campionato pensiamo al campionato, la Champions è un lusso anche se riconquistarla sarebbe vitale. Sarà un palcoscenico importantissimo”, prosegue. Infine un pensiero su Immobile: “Oggi era molto dubbioso sul fatto di giocare perché sentiva qualcosa al flessore, per il dottore c’era rischio, lui non se la sentiva e in caso di necessità ci eravamo detti di provare. Ha giocato uno spezzone in cui ha rischiato molto meno rispetto al fatto di partire dall’inizio”, conclude il mister toscano.