Milan-Inter oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Serie A femminile 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Milan-Inter, match valido per la quinta giornata della Poule Scudetto 2022/23. Le rossonere e le nerazzurre si sfidano per un derby che sa di antipasto della doppia sfida di Champions League. Entrambe però sono in crisi, non vincendo da 3 gare. Appuntamento oggi, sabato 22 aprile, alle 12:30. La gara sarà visibile su La7, La7.it e su Timvision, ma anche su Dazn essendo visibile su Milan Channel ed InterTv.