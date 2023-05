Milan-Inter, Maldini: “Vicini al rinnovo di Leao. Spiegherò a proprietà americana che bisogna cogliere il momento”

“Pioli on fire? Speriamo. Siamo felici di essere qua ancora a questi livelli, avere Milan e Inter che se la giocano come vent’anni fa è una grande cosa per il calcio italiano. Due squadre che hanno qualità, il Napoli è stato eliminato da noi ed è stato la squadra migliore”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ad Amazon Prime Video prima dell’Euroderby contro l’Inter: “Sognare non costa nulla e ottieni i risultati, se ti accontenti non dai tutto quello che puoi dare. E’ la mentalità che le grandi squadre hanno, poi bisogna essere anche pratici”.

Sulle proprietà americane: “Non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello, quello che spiegherò ai proprietari americani che ho avuto è che questo club è speciale e i processi sono veloci. Bisogna prendere il momento, se in questo momento non provassimo a raggiungere il gradino più alto si rischia di fare due passi più indietro”. Su Leao: “Siamo vicini al rinnovo, questa è la volontà del club e naturalmente anche del ragazzo. Non era facile, c’erano tante componenti che venivano dal passato”.