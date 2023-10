Milan, Emil Roback sparito dalla squadra svedese. Il direttore sportivo: “Da 14 giorni non si presenta”

Emil Roback da oltre due settimane non si sta presentando più agli allenamenti del Norrköping Tidningar. Il ventenne attaccante di proprietà del Milan, attualmente in prestito nella società svedese, desta preoccupazione in patria. Il direttore sportivo Tony Martinsson racconta di aver provato a contattare Roback per due settimane: “Voglio sapere che sta bene – raccontano dalla Svezia – È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Voglio che venga qui. Possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni”.

Roback ha rilasciato un’intervista a Norrköpings Tidningar in agosto nella quale ha ammesso lui stesso che il suo prestito non sta andando come voleva. “Non è andata come previsto, se posso dirlo. Poi dipende anche dall’allenatore, ma io cerco di dare sempre il massimo”, ha detto. Roback, il cui contratto con il Milan nel 2025, fa discutere in Svezia. Chissà se questa storia avrà un lieto fine.