Milan-Atalanta 2-0, Pioli: “Segnali positivi, ma il campionato è lungo”

“La squadra ha fatto una grande prestazione. Abbiamo giocato con l’energia giusta, quella che riconosco nei miei giocatori, questa è la cosa più importante”. Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta nella 24esima giornata della Serie A 2022/2023. “Potevamo chiuderla prima, ma l’importante era dare continuità e conquistare la quarta vittoria consecutiva. Non c’eravamo mai riusciti in stagione – aggiunge – . Conosciamo le difficoltà di giocare contro un avversario così solido e difficile come l’Atalanta, abbiamo lavorato tanto, ci siamo sacrificati tanto. Abbiamo giocato con la giusta personalità. Stasera solo segnali positivi, ma il campionato è lungo. Il nostro obiettivo rimangono i primi quattro posti”.

Sulle difficoltà di questo ultimo mese e il lavoro svolto: “Non c’era niente da sistemare. Purtroppo le sconfitte che abbiamo subito ci hanno tolto fiducia e entusiasmo, adesso arrivano risultati positivi ottenuti con sofferenza, volontà e qualità che ci ha ridato entusiasmo e voglia di fare di più. Torniamo a giocare con le nostre caratteristiche e le nostre qualità, e con la possibilità di fare sempre bene”.

“Portiamo avanti il nostro lavoro con grande continuità – ha detto Pioli -. Abbiamo un metodo che i nostri giocatori capiscono e apprezzano. Abbiamo avuto la testa piena di pensieri ai quali non eravamo abituati. Quel periodo l’abbiamo un po’ pagato, am non abbiamo fatto nessun lavoro particolare”.

Su Ibra e Maignan al loro ritorno in campo: “Sono due leader. Avere la loro personalità in campo ci aiuta tantissimo”.