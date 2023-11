Michelsen-Medjedovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Alex Michelsen se la vedrà contro Hamad Medjedovic nel primo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita), torneo riservato ai migliori otto tennisti U21 della stagione di scena sul cemento indoor della città araba. Lo statunitense classe 2004 ha iniziato la stagione da numero 600, ma a suon di vittorie ha scalato il ranking, arrivando addirittura in top 100. Come se non bastasse, ha anche raggiunto la sua prima finale in carriera a livello Atp, perdendola a Newport contro Mannarino. Arriva a Jeddah avendo vinto 9 degli ultimi 10 incontri disputati. Medjedovic invece ha iniziato la stagione in sordina ma, non appena ha ingranato la marcia, ha sbaragliato la concorrenza. Ben tre i Challenger vinti, mentre spiccano anche le semifinali raggiunte a Gstaad e Astana. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorito il serbo.

IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

I GIRONI

IL MONTEPREMI

Michelsen e Medjedovic scenderanno in campo oggi (martedì 28 novembre). I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della giornata sul Centre Court, al termine della sfida tra Van Assche e Shelbayh, che inizierà non prima delle ore 18.00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà tutte le sfide tramite i suoi canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Sportface.it fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.