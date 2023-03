Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 marzo con Giorgi, Trevisan e Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di giovedì 23 marzo 2023. Tre gli azzurri in campo, con Lorenzo Sonego che fa il suo esordio nel primo turno del torneo maschile, Martina Trevisan che debutta nel torneo femminile direttamente al secondo turno, e infine Camila Giorgi che torna in campo dopo il successo ai danni di Kanepi al primo turno. Da segnalare anche il debutto di Rybakina e Gauff. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 23 MARZO (ORARI ITALIANI)

STADIUM

Ore 17:00 – Giron vs (Q) Garin

Non prima delle 18:00 – (3) Pegula vs (Q) Sebov

a seguire – Marino vs (6) Gauff

Non prima delle 00:00 – Sonego vs (WC) Thiem

Non prima dell’01:30 – (10) Rybakina vs Kalinskaya

GRANDSTAND

Ore 16:00 – Mertens vs (8) Kasatkina

a seguire – (Q) Eubanks vs Kudla

a seguire – Galan vs McDinald

a seguire – Gasquet vs (LL) O’Connell

Non prima delle 00:00 – Giorgi vs (14) Azarenka

BUTCH BUCHHOLZ

Ore 16:00 – (Q) Siegemund vs (21) Badosa

a seguire – (LL) Tomova vs (30) Collins

a seguire – (Q) Watanuki vs (Q) Paire

a seguire – Monteiro vs Kubler

a seguire – (LL) Kokkinakis vs (WC) Bergs

COURT 1

Ore 16:00 – Coria vs Lehecka

a seguire – Mannarino vs (WC) Shang

a seguire – (12) Samsonova vs (Q) Golubic

a seguire – (Q) Martincova vs (13) Haddad Maia

a seguire – (Q) Hibino vs (25) Trevisan

COURT 7

Ore 16:00 – Martinez vs Halys

a seguire – Molcan vs (Q) Thompson

a seguire – (24) Ostapenko vs (Q) Bjorklund

a seguire – (20) Linette vs Rodina

a seguire – (Q) Kotov vs Etcheverry

COURT 5

Ore 16:00 – (LL) Kovacevic vs Munar

a seguire – Carballes Baena vs Zapata Miralles

a seguire – doppio

a seguire – doppio

a seguire – Barrere vs (Q) Safiullin

COURT 2

Ore 16:00 – Begu vs (23) Zheng

a seguire – (29) Martic vs Wang

a seguire – (27) Potapova vs Kostyuk

a seguire – (LL) Grabher vs Liu