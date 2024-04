Mezza Maratona Berlino 2024, Pasquale Selvarolo in top ten. Ritiro per Sofiia Yaremchuk

Mattinata in chiaroscuro per l’Italia nella mezza maratona di Berlino. Ottima la prestazione di Pasquale Selvarolo, che chiude al decimo tempo in 1h01:57. Seconda prestazione della carriera per il portacolori delle Fiamme Azzurre, che è il secondo degli europei al traguardo dietro al tedesco Samuel Fitwi giunto nono nella gara che ha visto trionfare il Kenya: successo di Daniel Ebenyo in 59:30 davanti ad Amos Kurgat (59:42) e Isaia Kipkoech Lasoi (59:47). “Sono partito con il terzo gruppo che avrebbe corso con proiezione intorno ai 60 minuti – racconta Selvarolo ai canali ufficiali Fidal – e al decimo il passaggio è stato un po’ più lento rispetto al 28:25 programmato. Fino al 16° km ero ancora in equilibrio, poi il vento mi ha ‘malmenato’ e ho dovuto gestire perché le lepri ci hanno aiutato per 14 chilometri. Agli Europei di Roma voglio esserci nella mezza e in un contesto internazionale sono pronto a qualsiasi condizione, anche quelle difficili come oggi”. Gara sfortunata per Sofiia Yaremchuk: la primatista italiana della distanza è stata costretta al ritiro al decimo chilometro causa di dolori addominali. Vince l’etiope Tekle Muluat con 1h06:53 sulla connazionale Ftaw Zeray (1h07:22), terza la tedesca Melat Kejeta (1h07:26).