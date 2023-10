Medvedev: “Questa in corso la mia miglior stagione tennistica”

La sconfitta in Cina contro Sinner non ha scalfito per niente la voglia di fare ancora meglio e lo stato di forma eccezionale di Danil Medvedev. Il tennista russo ha parlato in conferenza stampa, spiegando che quella in corso sia la sua miglior stagione tennistica.

Le parole di Medvedev: “È stata una grande stagione. Mi sarebbe piaciuto vincere uno Slam, ma lasciandoli da parte, probabilmente è la mia stagione migliore. A Wimbledon e agli US Open ho ottenuto ottime serie consecutive. Tanti titoli, grandi vittorie, grande costanza, e non è finita. Voglio provare a concludere con una nota molto forte da qui a Shanghai. Ho fatto un solo allenamento e mi sento benissimo, ma una partita è sempre un’altra storia. Onestamente, domani sarà il giorno in cui potrò dire se mi sento bene o male. Fin qui tutto bene, vedremo domani”.