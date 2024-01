Matic lascia il Rennes per il Lione: il saluto ironico del club (VIDEO)

Namanja Matic lascia il Rennes dopo appena sei mesi, per trasferirsi tra le file del Lione. L’addio del centrocampista risulta improvviso, ma il club francese ha trovato un modo ironico per vivere la situazione. Durante l’estate, il Rennes aveva annunciato l’ingaggio del serbo con un video, in cui un suo ritratto veniva esposto al Museo delle Belle Arti di Rennes, sostituendo un dipinto di Jean-Baptiste Greuze. Qualche mese dopo, la squadra riprende il video, con l’opera di Greuze che viene messo nuovamente al proprio posto e il messaggio: “La mostra era solo temporanea…il lavoro di Jean-Baptiste Greuze ritrova il suo posto”.

L’exposition n’était que temporaire… 🫣 L’œuvre de Jean-Baptiste Greuze retrouve sa place. 🎨 ℹ️ Le tableau est à retrouver au musée des beaux-arts de Rennes. pic.twitter.com/yVNPK3U4X1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2024