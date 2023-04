Masters 1000 e Wta Madrid 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 30 aprile con Arnaldi e Trevisan

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Madrid per la giornata di domenica 30 aprile 2023. Scendono in campo gli ultimi due azzurri rimasti in tabellone e intenzionati di raggiungere un posto negli ottavi di finale. Entrambi in campo alle 11:00, Matteo Arnaldi cercherà di vincere la fatidica prova del nove contro Jaume Munar, mentre Martina Trevisan si troverà di fronte la giovane americana Alycia Parks. Sessione serale per il numero uno del seeding Carlos Alcaraz. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA DOMENICA 30 APRILE

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – (10) Khachanov vs (20) Bautista Agut

Non prima delle 13:00 – (3) Pegula vs (29) Bouzkova

Non prima delle 16:00 – (1) Swiatek vs (28) Pera

Non prima delle 20:00 – (1) Alcaraz vs (26) Dimitrov

a seguire – (29) Davidovich Fokina vs (6) Rune

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – Tsurenko vs (8) Kasatkina

a seguire – (28) Nishioka vs (5) Rublev

Non prima delle 14:00 – (Q) Grenier vs (13) Zverev

Non prima delle 18:00 – (11) Krejcikova vs Wang

Non prima delle 20:00 – (22) Zheng vs (16) Alexandrova

STADIUM 3

Ore 11:00 – (Q) Arnaldi vs Munar

a seguire – (12) Kudermetova vs (21) Potapova

a seguire – (27) Martic vs Kalinskaya

a seguire – (12) Hurkacz vs (17) Coric

a seguire – (LL) Altmaier vs (Q) Hanfmann

STADIUM 4

Ore 11:00 – (18) Trevisan vs Parks