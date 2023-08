Masters 1000 Toronto, Musetti inizia bene: liquidato in due set Nishioka

Musetti esordisce bene in quel di Toronto rifilando un netto 2-0 al giapponese Nishioka, mettendo in atto una prestazione solida e con una grande difesa. Il primo set è molto equilibrato e viaggia al ritmo del servizio. Nonostante alcune difficoltà nel quinto gioco e nel settimo gioco, il carrarino riesce a levarsi fuori per ben due volte da uno svantaggio di 0-30 grazie ad un grande rovescio e a due ace per game che valgono e pesano come l’oro.

Dal 4-4 inizia però un’altra partita, in cui non appare per niente la figura di Nishioka che prima perde il game di ricezione da un vantaggio di 0-30 e poi conduce un turno di servizio che si potrebbe descrivere come un suicidio sportivo. Il giapponese sbaglia tre punti (due di slice ed uno di rovescio) abbondantemente nelle corde di Nishioka che portano Musetti a chiudere il primo set per 6-4.

Il secondo set è da horror per il giapponese che non riesce per nulla a rimanere nel match, nonostante un Musetti comunque non irresistibile. Nel secondo gioco cede subito il break che porta la gara per lui nel baratro più profondo e nero. Dal 3-0 su servizio di Musetti, si passa rapidamente al 4-0. Una timidissima reazione di Nishioka potrebbe arrivare sul 4-0 e con servizio con Musetti quando il carrarino si trova sullo 0-30. Come accaduto nel primo set, però, Musetti con la prima e con il rpovescio ribalta la situazione rapidamente portandosi sul 5-0. A nulla serve il game vinto da Nishioka che si porta 5-1. Musetti chiude con una percentuale di prime al rialzo, la partita sul 6-1.