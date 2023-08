Masters 1000 Toronto 2023, a sorpresa va fuori Rune contro Giron. Esordio vincente per Alcaraz

Continua a perdere pezzi importanti la parte alta del tabellone nel Masters 1000 di Toronto 2023. Dopo l’eliminazione decisamente a sorpresa di Stefanos Tsitsipas per mano del redivivo Gael Monfils, arriva anche la sconfitta di Holger Rune, che nella nottata italiana si è arreso con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 allo statunitense Marcos Giron in poco più di due ore di gioco e perdendo per ben cinque volte il proprio servizio nell’arco dell’incontro. Fuori anche un altro giovane, ovvero Sebastian Korda, sconfitto per 6-3 4-6 7-6(5) da un sempre più sorprendente Vukic. L’australiano ottiene un’altra bella vittoria dopo quella ai danni di Coric e prosegue il suo ottimo momento, considerata la finale raggiunta poche settimane fa ad Atlanta.

Chi invece non fallisce è Carlos Alcaraz, che superare il suo round d’esordio contro Ben Shelton con lo score di 6-3 7-6(3). Il numero uno del mondo offre tre palle break al suo avversario nel corso del primo game della partita, le annulla tutte e queste saranno anche le uniche occasioni del match per Shelton. Primo set che si decide con un break nel quarto gioco, mentre nella seconda frazione dominata dai servizi si arriva al tie-break, dove è lo spagnolo a dominare, andando subito sopra 5-2 e chiudendo per sette punti a tre.