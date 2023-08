Masters 1000 Toronto 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Toronto 2023, evento di scena sul cemento nordamericano da lunedì 7 a domenica 13 agosto. Il circuito Atp fa tappa in Canada, dove il grande assente sarà Novak Djokovic. Il serbo, reduce dalla sconfitta in finale a Wimbledon, giocherà dunque il solo torneo di Cincinnati in preparazione agli US Open. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev e Casper Ruud. Saranno infine quattro i tennisti azzurri al via: si tratta di Jannik Sinner, accreditato della settima testa di serie, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

La copertura televisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le sette giornate di incontri mediante i propri canali di riferimento Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis (201 e 203), con annessi live streaming disponibili tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Toronto 2023. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori mediante dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutta la durata del tradizionale appuntamento monegasco. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 TORONTO 2023

SKY SPORT

lunedì 7 agosto

dalle 18 alle 4 Prima giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

martedì 8 agosto

dalle 18 alle 4 Seconda giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

mercoledì 9 agosto

dalle 18 alle 4 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

giovedì 10 agosto

dalle 18 alle 4 Ottavi di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

venerdì 11 agosto

ore 18 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 20 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

notte venerdì 11-sabato 12 agosto

ore 0.30 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

ore 2.30 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

sabato 12 agosto

ore 21 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

notte sabato 12-domenica 13 agosto

ore 2 Seconda semifinale Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

domenica 13 agosto

ore 22 Finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW