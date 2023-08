Masters 1000 Toronto 2023, Arnaldi show: batte Pecotic e vola nel tabellone principale

Matteo Arnaldi è nel tabellone principale del Masters 1000 di Toronto. Sul cemento canadese l’azzurro classe 2001 sconfigge in due set Matija Pecotic con il punteggio finale di 6-4 6-4 in un’ora e ventisette minuti di partita e si qualifica per il suo quarto torneo 1000 della carriera, il primo sul cemento. Arnaldi si aggiunge a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego facendo salire a cinque gli italiani nel tabellone principale del primo 1000 sul cemento americano di preparazione in vista degli Us Open.

L’inizio di partita è favorevole al croato che brekka l’azzurro nel terzo gioco e si porta avanti sul 2-1 e servizio. La reazione di Matteo però non si fa attendere, controbreak immediato e 2-2. La partita è equilibrata, entrambi i giocatori tengono i successivi turni di servizio senza patemi d’animo. Almeno sino al decimo game quando, sul 5-4 in favore di Arnaldi, il ventiduenne azzurro piazza l’allungo decisivo che gli consente di vincere il primo set con il punteggio di 6-4. L’equilibrio regna sovrano anche nella seconda frazione di gioco: Arnaldi non sfrutta una palla break ad inizio secondo set, poi è il turno di Pecotic che, sul 3-3, si fa rimontare da 15-40 e spreca una bella occasione. Esattamente come nel primo parziale Arnaldi, sul 5-4, cambia marcia e piazza il break decisivo. Adesso attende al primo turno la wild card canadese Vasek Pospisil.