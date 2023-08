Masters 1000 Toronto 2023, Alcaraz: “Non avevo mai giocato contro qualcuno che colpisse così forte come Shelton”

“Al primo turno avrei preferito un altro tipo di avversario, ma è bello essere uscito indenne da questa partita. Ben ha fatto una grande partita, era più aggressivo di me e mi ha messo in difficoltà perché colpiva la palla molto forte. Onestamente, non credo di aver mai affrontato nessuno che colpisse la palla così forte come ha fatto oggi, non mi lasciava fare il mio tennis e ho dovuto adattarmi come meglio potevo. Ho provato ad essere molto solido e penso che questo match mi aiuterà molto per le prossime”. Sono le parole di Carlos Alcaraz al termine dell’incontro vinto contro Ben Shelton al secondo turno del Masters 1000 di Toronto. “È stata un’esperienza incredibile fare il mio debutto qui, mi sono sentito a casa e mi è davvero piaciuta l’atmosfera. È impressionante ricevere così tanto amore dalla gente”, ha aggiunto con entusiasmo lo spagnolo numero uno al mondo.