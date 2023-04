Masters 1000 Montecarlo 2023: Tiafoe si ritira dopo le fatiche di Houston, al suo posto Ruusuvuori

Come prevedibile, Frances Tiafoe si è ritirato dal Masters 1000 di Montecarlo 2023. Dopo aver vinto il titolo a Houston, giocando quattro match in due giorni, l’americano avrebbe dovuto affrontare un volo oltreoceano, fare i conti con sette ore di fuso orario e scendere in campo già mercoledì. Saggiamente ha invece scelto di cancellarsi, così da potersi preparare con calma ai prossimi appuntamenti su terra rossa. Al suo posto è entrato in tabellone come lucky loser Emil Ruusuvuori, che sfiderà il ceco Lehecka.

IL TABELLONE AGGIORNATO