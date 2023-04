Masters 1000 Montecarlo 2023: Rublev in semifinale, battuto Struff in due set

Il primo semifinalista del Masters 1000 di Montecarlo 2023 è Andrey Rublev, che torna tra i migliori quattro nel Principato di Monaco dopo la finale disputata (e persa) nel 2021. Il tennista russo ha rispettato il pronostico della vigilia e ha superato in due set Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-1 7-6(5). Si è fermata dunque ai quarti di finale la favola del tedesco, capace di partire dalle qualificazioni e sconfiggere nell’ordine Varillas, Ruusuvuori, Ramos, De Minaur e soprattutto Casper Ruud, perdendo solo un set.

CRONACA – Dopo un primo parziale a senso unico, in cui Struff non è mai riuscito a tenere il servizio, il secondo è stato più equilibrato. Il copione però non è cambiato visto che Rublev si è procurato palle break in tutti e quattro i primi turni di risposta, riuscendo tuttavia a ottenere un solo break. Il russo ha poi rischiato di complicarsi la vita, subendo il contro break e trovandosi a due punti dal perdere il set sul 6-5. Tuttavia non si è disunito ed ha trascinato il parziale al tie-break, vincendolo per 7 punti a 5. Al prossimo turno, Rublev sfiderà il vincente del match Tsitsipas-Fritz.