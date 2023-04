Masters 1000 Montecarlo 2023, Musetti si toglie un sassolino dalla scarpa: “Supercoach?”

Dopo la vittoria ai danni di Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti ne ha approfittato per togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa. Nel momento di firmare la telecamera, ha infatti scritto “Supercoach?“. Il riferimento è alle voci degli ultimi mesi in merito alla necessità di aggiungere una nuova figura al team dell’azzurro. Musetti ha però risposto sul campo, con una splendida vittoria targata anche Simone Tartarini.

Coach Simone Tartarini started working with @Lorenzo1Musetti when he was 8 years old.

13 years later, he's earned the 'Supercoach' label 🥹#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/SaausyYA5y

— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023