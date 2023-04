Masters 1000 Montecarlo 2023: Medvedev vince un match folle e va ai quarti, Zverev ko al tie-break del terzo

L’ultimo giocatore a raggiungere i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 è Daniil Medvedev. Il tennista russo vince un match folle contro Alexander Zverev, durato quasi tre ore, con il punteggio di 3-6 7-5 7-6(7). Bravissimo Medvedev a non mollare, pur non essendo la terra rossa la sua superficie prediletta e anche quando la situazione sembrava compromessa, ma ingenuo anche il tedesco a non sfruttare un paio di ghiotte occasioni per portare a casa il match.

Zverev ha infatti servito per chiudere sul 5-4 nel secondo set e poi ancora sul 5-4 nel terzo. Medvedev ha però sempre ottenuto il break, in un incontro caratterizzato da ben 12 break (6 per parti), e si è imposto al tie-break decisivo. Lo psicodramma Zverev, che ha ritrovato il suo livello di tennis prima dell’infortunio ma non la stessa fiducia, è proseguito fino alla fine con ben due match point mancati nel tie-break. Da segnalare anche la fredda stretta di mano a fine match tra i due, che non sono grandi amici.