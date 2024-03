Masters 1000 Miami 2024, Arnaldi in giornata no: Machac vince facilmente e vola ai quarti

Matteo Arnaldi saluta Miami. Il tennista azzurro viene sconfitto nettamente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami dal ceco Thomas Machac con lo score finale di 6-3 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Troppi gli errori dell’azzurro che non è riuscito a trovare il feeling giusto, forse anche per via del vento presente in Florida. Ai quarti di finale, domani, Machac aspetta il vincente del match che vede opposti Jannik Sinner e Christopher O’Connell.

PRIMO SET – I primi games e l’approccio di Arnaldi sono comunque buoni: nel secondo game Machac fatica nel suo turno d’esordio in battuta e riesce a venirne a capo dopo dieci minuti. Da quel momento in poi il ceco si sblocca, entra in partita e punto dopo punto riesce a comandare il gioco anche per via dei tanti errori gratuiti dell’azzurro. Matteo nel quinto game commette davvero troppi errori non forzati e cede per la prima volta il servizio. Machac invece non rischia più niente, consolida il vantaggio e nel nono game, complice un paio di punti pasticciati dall’azzurro, chiude la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3.

SECONDO SET – Arnaldi ad inizio set prova a caricarsi, i primi due turni di servizio vanno via lisci ma il problema è che in risposta non riesce a trovare le misure non impensierendo mai il suo avversario. Il momento decisivo arriva nel sesto game quando, sul 3-2 in favore del ceco, Arnaldi improvvisa un serve and volley sulla palla break e viene trafitto dalla risposta vincente di rovescio. Machac mette le mani sulla partita, difende il break e chiude con un servizio vincente un match tutto sommato facile: 6-3 6-3. Per Matteo rimane comunque un ottimo torneo con il rammarico di non aver sfruttato pienamente l’occasione di qualificarsi per i quarti di finale.