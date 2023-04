Masters 1000 Miami 2023, Sinner: “La vittoria contro Alcaraz? Una delle migliori della mia carriera”

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo lo splendido successo nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2023 contro Carlos Alcaraz: “È una delle vittorie migliori della mia carriera. È stata una partita molto dura e credo che entrambi abbiamo giocato ad alto livello. Personalmente, ho cambiato un paio di cose riguardo al gioco rispetto a Indian Wells. Penso che Carlos l’abbia capito e la prossima volta preparerà la sfida diversamente, quindi dovrò farmi trovare pronto“.

Sinner ha poi aggiunto, in riferimento alla sconfitta di Indian Wells: “Mi sono preso un giorno di riposo e il giorno dopo ho iniziato a lavorare a Miami cercando di prepararmi al meglio per un’altra partita contro di lui. Ho introdotto nuove cose nel mio gioco durante il torneo e finora tutto sta andando bene. Crampi? Li ho avuti anch’io, ma non molti. Sapevo che dovevo resistere e aspettare il momento giusto. In quel 4-3 del secondo set, in cui ho dovuto fronteggiare un paio di palle break, sono stato in difficoltà. Sapevo che se avessi subito il break, sarebbe stato difficile tornare indietro. Vincere quel game mi ha dato molta fiducia“.

Infine, in vista della finale contro Medvedev: “Sarà una partita completamente diversa da quella di oggi. Non ho mai vinto contro di lui. Abbiamo già giocato la finale a Rotterdam e gli ho strappato un set, mentre in altre partite siamo andati al terzo set. Dovrò anche apportare alcune modifiche e mescolare un po’ il mio gioco. Mi sento pronto per competere“.