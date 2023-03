Highlights Gand-Wevelgem 2023: Laporte vince su concessione di Van Aert (VIDEO)

di Giorgio Billone 48

Il video con gli highlights della Gand-Wevelgem 2023, in cui la Jumbo Visma trionfa con l’arrivo in parata di Wout Van Aert e Christophe Laporte. Il fuoriclasse belga cede la vittoria al compagno francese, i due arrivano al traguardo stremati e tenendosi per mano a celebrare un successo totale del team giallonero. Di seguito ecco le immagini salienti.

Christophe Laporte vince la Gent-Wevelgem

L’azione decisiva di Van Aert-Laporte sul Kemmelberg