Masters 1000 Miami 2023, Alcaraz: “Match combattuto, ma Sinner è stato migliore di me”

“Jannik è stato migliore di me. Gli faccio i complimenti e gli auguro il meglio“. Non cerca scuse Carlos Alcaraz, sconfitto nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2023 da Sinner e costretto ad abbandonare la vetta del ranking Atp. “Non credo che il giorno in meno di riposo mi abbia condizionato. In fondo non ho finito di giocare molto tardi e sono riuscito ad andare a letto all’ora prevista – ha aggiunto lo spagnolo, per poi commentare il toilet break a fine secondo set – Non era mia intenzione interrompere la partita Ero solo molto sudato, toccavo qualsiasi parte dei miei vestiti e le mie mani sudavano, perciò sono andato a cambiarmi“.

Alcaraz è poi tornato sull’analisi del match: “Nel secondo set ho avuto le mie possibilità, credo che l’unica cosa che mi è mancata sia stata convertire le palle break sul 4-3 nel secondo. Stesso discorso per le chance del contro break avute nel terzo. Contro un giocatore come Jannik se non approfitti di queste opportunità è finita. È stata una sfida combattuta, ma questa è stata la differenza rispetto a Indian Wells“. Infine, sul numero uno del mondo: “Proverò a riconquistarlo e farò del mio meglio per far sì che ciò accada presto“.