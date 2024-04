Masters 1000 Madrid, la critica di Jabeur: “Trattamento diverso tra uomini e donne”

Ons Jabeur sta disputando il Masters 1000 di Madrid. La tunisina ha raggiunto i quarti di finale e in conferenza stampa ha denunciato l’organizzazione del torneo per un diverso trattamento tra uomini e donne: “Il tennis è uno degli sport di cui sono molto orgogliosa di far parte come donna. Tuttavia, sento che abbiamo ancora molta strada da fare, soprattutto qui a Madrid e a Roma, in Europa in generale. Sento che dovrebbero rispettare molto di più le donne, devono rispettare il modo in cui giochiamo. Ci sono cose che sentiamo, forse molte cose avvengono in allenamento… Guardiamo come vengono trattati le donne e gli uomini qui e forse il trattamento è completamente diverso. Non me ne rendo conto. Sono una di quelle persone che alza la voce. Mi piace molto guardare il tennis femminile, gli sport femminili in generale, penso che meritiamo di meglio, e non lo dico senza fare alcuno sforzo, penso che sia normale chiedere di ricevere ciò che meritiamo. Penso che il tennis femminile abbia fatto molta strada. Sono molto grata a Billie Jean King e alle altre donne che hanno lottato duramente, Serena, Maria, tutte loro. Hanno rappresentato questo sport in un modo fantastico. Penso che si siano molte tenniste che dovrebbero essere consapevoli di quello che sta succedendo. Ci sono momenti in cui le persone giudicano il tennis femminile senza nemmeno guardare una partita. Questo mi dà molto fastidio, a volte mi sento come se fossimo programmati: “Dai, guardiamo il calcio “. Calcio maschile? Calcio femminile? Anche io sono cresciuta guardando il calcio, e vedevo Ronaldo. A me, per esempio, piacerebbe arrivare in albergo, qui in Spagna, accendere la televisione e vedere che trasmettono una partita di tennis femminile. Non ho ancora visto una sola partita femminile. Tutto quello che mostrano è maschile e capisco che ci siano tanti spagnoli che giocano, ma è così difficile chiedere una partita sola? È molto frustrante vederlo. Come puoi ispirare le ragazze se non mostri una sola partita femminile? Quindi ovviamente pensano che il tennis maschile sia migliore.”