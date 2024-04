Masters 1000 Madrid 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 24 aprile

Sui campi di Madrid inizia ufficialmente il torneo 1000 di Spagna. Sulla terra rossa della capitale iberica vanno in scena diversi match validi sia per l’ATP che per il WTA. Sugli otto campi di Madrid saranno impegnati cinque azzurri: sul campo centrale impegnati Darderi ed Errani, con le due partite in programma per l’ultima parte della giornata. L’Italia torna sul quinto campo, dove andranno in azione Trevisan e Cocciaretto. Infine, presente anche Bronzetti sul settimo campo. Di seguito la programmazione completa della giornata:

Manolo Santana Stadium – 11.00

WTA

Jessica Bouzas Maneiro – Paula Badosa

ATP

Daniel Altmaier vs Martin Landaluce

Luciano Darderi vs Gael Monfils

WTA

Sara Errani vs Caroline Wozniacki

Arantxa Sanchez Stadium – 11.00

ATP

Jaume Munar vs Nuno Borges

WTA

Naomi Osaka vs Greet Minnen

Emma Raducanu vs Maria Lourdes Carle

Mirra Andreeva vs Taylor Townsend

Stadium 3 – 11.00

WTA

Lin Zhu vs Victoria Jimenez Kasintseva

Donna Vekic vs Laura Siegemund

Harriet Dart vs Cristina Bucsa

Court 4 – 11.00

ATP

Aleksandar Vukic vs Taro Daniel

Arthur Rinderknech vs Alexander Shevchenko

Aslan Karatsev vs Fabian Marozsan

Botic van de Zandschulp vs Christopher Eubanks

Court 5 – 11.00

WTA

Sloane Stephens vs Martina Trevisan

Shuai Zhang vs Shelby Rogers

Magda Linette vs Elisabetta Cocciaretto

Magdalena Frech vs Jaqueline Cristian

Hailey Baptiste vs Daria Saville

Court 6 – 11.00

ATP

Mariano Navone vs Alexei Popyrin

Roman Safiullin vs Thiago Seyboth Wild

Luca Van Assche vs Zizou Bergs

WTA

Clara Burel vs Olga Danilovic

Court 7 -11.00

WTA

Yulia Putintseva vs Yue Yuan

Sara Sorribes Tormo vs Bernarda Pera

Xinyu Wang vs Viktoriya Tomova

Lucia Bronzetti vs Varvara Gracheva

Sara Bejlek vs Anna Blinkova

Court 8 – 11.00

WTA

Lauren Davis vs Mayar Sherif

Emiliana Arango vs Amanda Anisimova

Yafan Wang vs Caroline Dolehide

Nao Hibino vs Ashlyn Krueger

Robin Montgomery vs Elina Avanesyan