Masters 1000 Madrid 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali venerdì 5 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Madrid per la giornata di venerdì 5 maggio 2023. Ci si avvia verso la conclusione dei due tornei e, delinata la finale femminile, a scendere in campo venerdì saranno le due semifinali maschili. Ad aprire il programma ci saranno Carlos Alcaraz e Borna Coric, mentre in sessione serale la sorpresa Aslan Karatsev sfiderà il vincente del match tra Tsitsipas e Struff. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA VENERDI’ 5 MAGGIO

Ore 16:00 – (1) Alcaraz vs (17) Coric

Ore 20:00 – Karatsev vs (LL) Struff o (2) Tsitsipas