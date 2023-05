Scherma, Coppa del Mondo fioretto Plovdiv 2023: la squadra femminile si piazza seconda, oro alla Francia

La prova a squadre ha chiuso oggi, domenica 7 maggio 2023, la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Plovdiv, in Bulgaria. Il quartetto dell’Italia, composto da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa, ha chiuso il torneo con una medaglia d’argento e si è arreso alla Francia in finale per 45-41, con le transalpine che hanno comandato la gara dall’inizio alla fine e si sono prese una meritata medaglia d’oro. Un risultato certamente positivo per le nostre ragazze, ma la sensazione, vista la forza del nostro team nella scherma e particolarmente in questa specialità, era che si potesse fare qualcosa in più e che si potesse anche conquistare il metallo più prezioso. Prima della sconfitta contro la Francia, l’Italia aveva battuto la Romania agli ottavi (45-22), la Polonia ai quarti (45-22) e il Canada in semifinale (45-40). A conquistare la medaglia di bronzo sono stati gli Stati Uniti, che nella finalina hanno sconfitto il Canada con il punteggio di 45-36.

