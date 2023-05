Masters 1000 Madrid 2023, Alcaraz: “Zverev buon giocatore, sarà un match diverso rispetto allo scorso anno”

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Dimitrov nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2023: “Ho giocato bene, questa partita mi dà molta fiducia in vista del futuro. Mi sono mosso bene e ho colpito bene la palla. Pressione? Non l’ho sentita“. Lo spagnolo ha poi parlato del suo prossimo avversario, Alexander Zverev: “Rispetto alla finale dello scorso anno sarà una partita diversa. Ci siamo già allenati qui e nel set di allenamento mi ha battuto. E’ un buon giocatore, perciò dovrò giocare il mio miglior tennis. Cercherò di dominare con il servizio e prendere l’iniziativa“.

“Giocare di notte mi piace, ma con tutto quello che devo fare finisce che vado a letto tardi. Perciò preferisco di giorno per via degli orari – ha proseguito il classe 2003 – Avere così tante persone che mi sostengono ogni giorno è fantastico. Devo ancora abituarmi al fatto che ci sia così tanta gente a vedermi, non sono in partita ma anche in allenamento“.