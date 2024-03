Masters 1000 Indian Wells 2024, Sinner in semifinale: “Sono soddisfatto, quando c’è vento non è mai facile gestirlo”

“Sono soddidfatto, nella mattinata c’è sempre vento e nel primo set è stato difficile gestirlo. Lui ha un potenziale enorme, sono contento perchè avrò di nuovo di giocare la semifinale in uno dei tornei più importanti dell’anno”. Jannik Sinner analizza così la vittoria ai danni di Jiri Lehecka e la qualificazione alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Interrogato sul suo nuovo movimento di servizio, Sinner aggiunge: “Ci sono dei giorni in cui servo molto bene altri in cui faccio fatica, oggi nel secondo set le percentuali non sono state altisime e so che devo migliorare. È questa la strada che devo seguire e penso che in futuro potrà essere uno dei miei colpi migliori”. Sinner torna poi a parlare anche della presenza del papà in California. “È speciale per me avare qui mio padre, non ho avuto in passato tanto tempo per passare con lui, è uno chef incredibile e a anche un super papà. Quando ero piccolo mi ha anche dato qualche dritta sul campo”, conclude Sinner.