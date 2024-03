Masters 1000 Indian Wells 2024, Alcaraz senza patemi ai quarti di finale. Lehecka batte Tsitsipas

In attesa della sfida che vedrà impegnato Jannik Sinner nella nottata italiana contro Ben Shelton, a Indian Wells sono iniziati gli incontri di ottavi di finale, con la parte bassa del tabellone maschile impegnata. Vince Carlos Alcaraz, che questa volta non si fa sorprendere dal talento dell’ungherese Fabian Marozsan, dal quale venne sconfitto lo scorso anno nel Masters 1000 di Roma. Un successo in due set, 6-3 6-3, per lo spagnolo che questa settimana difende la posizione n°2 del ranking mondiale dall’assalto di Sinner. In precedenza, Jiri Lehecka aveva posto fine al torneo di Stefanos Tsitsipas. Ancora una prestazione incolore per il tennista ellenico, mai veramente in partita e sconfitto con un perentorio 6-2 6-4. Lehecka ora attende nei quarti il vincente di Sinner-Shelton.