Mondiale per Club 2025, corsa Juventus-Napoli-Lazio: il ranking aggiornato e le combinazioni

Si infiamma la corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale per Club. La Fifa, sul finire del 2023, ha comunicato in via ufficiale il criterio sul ranking per la qualificazione al Mondiale per Club 2025, la prima edizione a 32 squadre. Sono 12 le formazioni europee che prenderanno parte alla competizione intercontinentale e l’Inter è una delle due italiane che parteciperanno. L’altra deve ancora essere decisa: la Juventus guida al momento la classifica per quanto riguarda le formazioni del Bel Paese alle spalle dei nerazzurri, ma non disputa questa edizione della Champions League e non può quindi migliorare il ranking, insegue il Napoli che è ancora pienamente in corsa. E poi c’è anche la Lazio anche se deve quantomeno arrivare in finale a Wembley, un risultato che avrebbe del clamoroso.

COME SI CALCOLANO I PUNTEGGI La metodologia applicata è la seguente: 2 punti per una vittoria, 1 punto per un pareggio, 1 punto per il passaggio a ciascuna fase della competizione successiva. Andiamo allora a ricostruire nel dettaglio cosa serve a ciascuna squadra italiana in corsa per ottenere il pass. RANKING ATTUALE TRA LE TRE ITALIANE IN CORSA (aggiornato a Lazio-Bayern Monaco) Juventus 47.000

Napoli 41.000

Lazio 35.000 LE COMBINAZIONI INTER – già qualificata aritmeticamente JUVENTUS – Qualificata se 1) il Napoli non si qualifica per i quarti di finale o se viene eliminato ai quarti di finale ma tra ottavi e quarti non fa meglio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, 2) la Lazio non arriva in finale vincendo tutte le partite o se non vince la Champions League. NAPOLI – Qualificato se vince tre partite, oppure tra ottavi e quarti fa due vittorie e due pareggi. Qualificato se approda in semifinale e ottiene almeno due vittorie e un pareggio. LAZIO – Qualificata se arriva in finale di Champions League vincendo tutte le partite o se vince la Champions League ma con il Napoli che si ferma